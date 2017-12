MIAMI – La polizia americana lo ha svelato solo in queste ore ma il fatto è avvenuto circa un anno fa. L’attore Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump fu arrestato a Miami per guida in stato di ubriachezza.

Fu infatti lo stesso Rubicondi a chiamare gli agenti, a provocarli dando una sorsata di liquore davanti a loro, e a dichiararsi colpevole di DUI (driving under the influence, guida in stato di alterazione). Avendo un tasso alcolemico doppio rispetto ai valori consentiti, Rubicondi fu condannato a dodici mesi di libertà vigilata, 575 dollari di multa, sei mesi di sospensione della patente, obbligo di frequentare corsi e praticare lavori socialmente utili.