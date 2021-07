Rossella Fiamingo single o fidanzata? Dagli sms di Renzi alle storie con Luca Dotto e Andrea Preti. Come in ogni Olimpiade, i riflettori sono puntati sulla bellissima Rossella Fiamingo. La campionessa azzurra che ha appena conquistato una medaglia di bronzo, a squadre, nella spada.

Rossella Fiamingo e gli sms di Matteo Renzi nel 2016…

Rossella ha iniziato a far parlare le riviste di gossip dal 2016. Infatti, nel corso delle Olimpiadi di Rio 2016, Matteo Renzi le dedicò diverse attenzioni. Lei stessa fece sapere che, il giorno prima della gara, la riempì di sms fino a provocarle uno stato di ansia.

Rossella Fiamingo, l’amicizia con Diletta Leotta

Da lì in avanti, è diventata una dei personaggi più seguiti dai paparazzi. Infatti è finita sotto i riflettori sia per l’amicizia con Diletta Leotta, altra bellissima siciliana, che per le sue storie d’amore con persone famose come Luca Dotto e Andrea Preti.

Rossella Fiamingo, le relazioni con Luca Dotto e Andrea Preti

La relazione sentimentale con Dotto sarebbe finita a causa di un tradimento del nuotatore. Dotto l’avrebbe tradita con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo. In seguito, Rossella ha avuto una storia d’amore con il modello ed attore Andrea Preti, ma anche questo rapporto è giunto al capolinea.

L’atleta è arrivata alle Olimpiadi di Tokyo 2021 da single. Al momento, il suo unico amore è la spada…