ROMA – Dopo l’annuncio ufficiale del sess0, i bookmakers hanno immediatamente ritoccato le quote sul nome del royal baby.

Il nome in pole, a 3,50, adesso è Arthur, seguito da Philip (a 4,50) e da Thomas o Albert (a 5,50). Ai piedi del podio anche James a 7,50, Edward o Henry a 9 volte la scommessa e Jack a 11,00. Doppia cifra, a 15,00, per uno tra Louis, Alexander, Peter o Frederick, mentre per un piccolo William la quota sale a 19,00; Charles, come il nonno, si gioca a 26,00.

Non si scommette solo sul nome del principino, ma anche sul colore del vestito che indosserà Kate quando uscirà dall’ospedale. I bookmaker, conclude Agipronews, puntano sul blu a 2,88, poi vedere a 3,50, rosa o giallo a 6,00, rosso a 8,50 e arancione a 15,00.