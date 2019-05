ROMA – Il nome Archie scelto per il royal baby dei duchi del Sussex mostra ancora una volta la voglia di rompere le tradizioni della Corona inglese. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno scelto per il loro primogenito il nome Archie, da Archibald, che significa “veramente coraggioso” ed è di origine tedesca. Ma il Daily Mail, citando amici vicini alla Markle, insinua che Archie fosse anche il nome del suo amato gatto, defunto quando lei era al college.

La coppia ha spiazzato tutti con la scelta del nome, dato che quelli su cui i più puntavano erano Spencer, Arthur o James. Sembra che Archie non sia un nome così lontano: in famiglia ne esiste uno famoso, Archibald Campbell, nono conte di Argyll di Scozia, antenato della principessa Diana. La scelta della versione abbreviata come nome di battesimo, però, dà al piccolo un’atmosfera più americana e casual.

C’è chi però ritiene che il nome non venga da qualche antenato famoso, ma da un ricordo affettivo per Meghan. Alcuni amici avrebbero detto al Daily Mail che la Markle aveva un gatto di nome Archie, salvato dalla madre Doria Ragland, che è deceduto quando partì per il college e a cui la duchessa del Sussex era estremamente legata. “Non è stata una sorpresa il nome del bambino per noi. Lei amava davvero quel gatto”, dicono le fonti del Daily Mail. Se questo fosse davvero il motivo, in tanti potrebbero non apprezzarne l’origine o quantomeno ritenerla bizzarra.

Più semplice invece l’origine del secondo nome Harrison, che significa letteralmente “figlio di Enrico”, o meglio, “figlio di Harry”. Il cognome invece è Mountbatten-Windsor, che appartiene a tutti i figli e discendenti della regina Elisabetta e del principe Filippo.