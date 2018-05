LONDRA – Un posto vuoto proprio accanto alla sedia di William durante il royal wedding tra Harry e Meghan Markle. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutti hanno pensato che fosse un omaggio a Lady Diana, come ad esempio i suoi fiori preferiti scelti per gli addobbi della maestosa St George Chapel Un modo, insomma, per simboleggiare la presenza della mamma in un giorno speciale. Il settimanale People però svela che il posto vuoto aveva ben altro “uso”: serviva a lasciare libera la visuale alla regina Elisabetta, che era seduto proprio dietro quel posto.

Eppure tutti hanno pensato che quel posto fosse un modo di omaggiare Lady Diana, come l’anello acquamarina che le apparteneva e che Harry ha regalato a Meghan, un omaggio che la sposa ha scelto di indossare nel giorno delle nozze. E invece no e a confermare la tesi di People è anche Rebecca English, esperta di reali, che su Twitter smonta l’ipotesi del tributo alla defunta madre dei due principi: “Non è così. La sedia di fronte alla Regina viene sempre lasciata vuota”.