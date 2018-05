LONDRA – Meghan Markle con la tiara, il principe Harry in divisa ma con la barba. Così si sono detti sì gli sposi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] al Royal Wedding. Clicca qui per vedere la diretta. L’utilizzo della uniforme sembrava in contrasto con la barba (almeno stando al protocollo ufficiale), ma Harry ha voluto mantenere il proprio look.

Meghan ha lasciato l’hotel dove ha trascorso la notte a bordo di una Rolls Royce d’epoca, con al fianco sua madre Doria Regland, per raggiungere il castello di Windsor in vista delle nozze con il principe Harry.

L’abito da posa di Meghan Markle dalla stilista britannica Clare Waight Keller che l’anno scorso ha assunto il ruolo di direttore creativo di Givenchy dopo essere stata per anni da Chloè. Una scelta a sorpresa, la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer, ma molto ‘british’. L’abito è semplice, con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato portato da dieci paggetti tra i quali spiccava, in uniforme nera, il principino George.

Il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, è arrivato nella cappella di St. George, al castello di Windsor, insieme al fratello William che sarà anche suo testimone di nozze.

In alta uniforme militare dei Blues and Royals, reggimento di cavalleria dell’esercito britannico di cui la regina è colonnello comandante, sia lo sposo Harry che il testimone William accolti nella cappella di St. George da un’ovazione dei 600 ospiti. Sorridente e rilassati hanno chiacchierato per tutto il tragitto che li ha condotti in chiesa.

Pronto anche l’arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, che presiederà il rito religioso, affiancato dal presule afroamericano Michael Curry, titolare della diocesi di Chicago della Chiesa episcopale, emanazione Usa dell’anglicanesimo, invitato per scelta degli sposi a tenere un sermone.