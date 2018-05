LONDRA – La principessa Diana “sarebbe orgogliosa di Harry” e Meghan Markle è “la cosa migliore che sia mai accaduta” al fratello. Parola del principe William, che dopo il royal wedding ha pronunciato un commovente discorso a Frogmore House [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] durante il ricevimento serale, con fuochi d’artificio, davanti ai 200 invitati tra amici e familiari stretti dei due sposi.

Uno dei presenti al matrimonio, ha riferito che “William è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra il divertente e il solenne. Ha citato la loro mamma Diana sostenendo che sarebbe orgogliosa di Harry, aggiunto che anche lui è orgoglioso del fratello minore e ha accolto Meghan come la sorella che non ha mai avuto”.

Frasi dette da William in un discorso congiunto con il migliore amico del principe Harry, Charlie van Straubenzee, e secondo un ospite, la loro performance è stata “spassosa”. “Hanno preso in giro Harry per la pelata che continua a espandersi, e Will ha detto che diventerà orribile quanto la sua”.

Ma William non è stato l’unico a stupire gli ospiti. Sembra che lo sposo abbia pronunciato un discorso “travolgente” in cui ha parlato della neo-sposa e detto di essere entusiasta all’idea di “passare con lei il resto della vita”.

Per gli ospiti presenti al ricevimento, tra cui George e Amal Clooney e James Corden, era previsto un menu realizzato da Clare Smyth, la prima donna a conquistare tre ambite stelle Michelin, che prevedeva tra le altre pietanze, raffinati hamburger, zucchero filato e “fiumi di champagne”.

Il ricevimento è seguito alla cerimonia nella St George’s Chapel, a cui hanno partecipato più di 600 ospiti; la regina Elisabetta è stata tra gli ultimi ad arrivare, pochi minuti prima che Meghan facesse il suo ingresso in chiesa. La sposa è stata accompagnata all’altare dal principe Carlo, poiché il padre ha subito un urgente intervento chirurgico al cuore.

A seguire Meghan lungo la navata, c’erano sei damigelle d’onore e quattro paggetti, tra cui il principino George, la principessina Charlotte e i tre figli di Jessica Mulroney, una delle sue migliori amiche. All’arrivo all’altare della sposa, Harry ha detto a Meghan: “Sei bellissima”.