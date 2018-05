LONDRA – Per volontà degli sposi, il popolo è stato invitato al royal wedding di Harry e Meghan del 19 maggio al castello di Windsor. Ma il popolo dovrà portarsi da mangiare da casa, perché palazzo reale non ha predisposto un rinfresco.

Ci sarà un banchetto per 600 Vip, dopo che saranno usciti dalla cappella di San Giorgio, dove verrà celebrato il matrimonio. Ma le 1200 persone “normali”, fra cui scolaresche, attivisti del volontariato e cittadini esemplari, che hanno ricevuto un cartoncino d’invito per l’evento, sono stati incoraggiati a “portarsi un pic-nic per il lunch, perché non sarà possibile comprare cibo e bevande sul posto”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Il posto in questione è l’ingresso della cappella, all’interno del maniero, dove i 1200 dovranno restare in attesa – calcola il Guardian – 4 ore e mezza. Invitarli è stato sicuramente un gesto di generosità da parte di Harry e Meghan, ma bisogna dire che faranno anche comodo alle immagini della cerimonia trasmesse in diretta dalla Bbc: sarebbe stato brutto vedere uscire gli sposi dalla chiesetta e incontrare un piazzale del castello deserto.

I maligni insinuerebbero che il popolo è stato invitato perché servivano delle comparse da mettere sullo sfondo, prima della parata in carrozza per le vie di Windsor dove ci saranno almeno 100mila curiosi, oltre a un esercito di giornalisti da mezzo mondo (dentro la cappella sono stati ammessi, a parte le telecamere della Bbc, solo un reporter e quattro fotografi).