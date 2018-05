LONDRA – “La mia bambina è bellissima, sembra molto felice”. Così Thomas Markle, il papà di Meghan neo-duchessa del Sussex nonché fresca sposa del principe Harry, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha commentato a caldo le prime immagini del royal wedding.

Thomas Markle ha seguito “emozionato” la cerimonia in tv dopo aver rinunciato a partecipare per asseriti problemi di cuore e tensioni con la famiglia reale. Non gli sono concesse emozioni forti, è reduce da un infarto, ma di certo la sua presenza avrebbe procurato più di un coccolone a corte, perché la storiaccia del servizio concordato con i paparazzi per racimolare centomila sterline non gli ha dato la popolarità sperata. Tutt’altro, specie se aggiungiamo le sortite dei fratellastri, che pubblicamente hanno messo in cattiva luce Meghan, rimproverandole doppiezza, meschinità, ambizione sfrenata.

Così ad accompagnare Meghan all’altare nella cappella di St. George al castello di Windsor, è stato il principe Carlo, anche se l’attrice ci ha tenuto a percorrere la prima parte della navata in solitaria.

Ma nel giorno più bello papà Thomas non ha rinunciato a far sentire la sua voce. Intervistato dal sito di gossip Tmz ha detto: “Vorrei essere li e auguro a lei e a Harry ogni felicita”.