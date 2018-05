ROMA – Serena Williams che gioca a beer pong, George Clooney che si scatena sulla pista da ballo con Kate Middleton e Meghan Markle. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono i racconti che arrivano dal party di sabato alla Frogmore House, la festa notturna del royal wedding, cominciata alle 22.30, quando gli ospiti più anziani sono andati a nanna.

Per accedere al party, cui hanno partecipato 200 persone, bisognava mostrare uno speciale invito. Tra gli ospiti d’onore c’erano i coniugi Clooney, Lutri Idris Elba, Sir Elton John e David Furnish. E poi gli attori della serie Suits e diverse star di Hollywood. Lasciate a casa Pippa Middleton e l’ex fidanzata di Harry, Chelsy Davy.

Banditi dalla festa anche i telefoni cellulari: ma nonostante il divieto, diversi Vip sono riusciti a pubblicare foto e video. In quella che è stata ribattezzata “la festa che pone fine a tutte le feste”, sono stati serviti dirty burger, zucchero filato e fiumi di alcol sul tema bevande dal mondo. Un cocktail a base di zenzero e rum è stato creato per l’occasione e chiamato “When Harry met Meghan”, dal titolo del celebre film con Meg Ryan e Billy Crystal (Harry ti presento Sally).

Secondo quanto riportato sui tabloid inglesi, come da tradizione, ad aprire le danze sono stati gli sposi sulle note di “Land of a thousand dances”. Poi il comico James Corden ha lanciato una sfida di ballo tra Harry, suo fratello William e il padre Carlo. Quest’ultimo ha strappato grasse risate agli invitati con racconti esilaranti di quando Harry era in fasce e gli cambiava i pannolini. Ma gli amici intimi di Harry hanno atteso che anche Carlo si dileguasse prima di condividere storie imbarazzanti sul passato del principe playboy.

L’intrattenimento musicale era affidato al DJ Sam Totolee, uno dei preferiti delle celebrità, che ha già suonato alle nozze di Pippa Middleton e di Rod Stewart e alla festa di fidanzamento di Uma Thurman. Tutti si sono scatenati sul dancefloor fino a tarda notte. Tra gli ultimi a lasciare la Frogmore House, intorno alle 3.30 del mattino, pare ci fosse anche un barcollante George Clooney.