ROMA – Meghan Markle conferma quanto già si sapeva e annuncia "con tristezza" l'assenza di suo padre Thomas alle nozze con il principe Harry in programma sabato al castello di Windsor. "Mio padre non potrà essere al nostro matrimonio", scrive l'attrice americana in un messaggio diffuso da Kensington Palace nel quale sottolinea di aver sempre "avuto a cuore" il genitore e di "sperare che gli sia dato lo spazio per concentrarsi sulla sua salute", alla luce dell'intervento cardiaco affrontato nelle scorse ore.

Non gli sono concesse emozioni forti, è reduce da un infarto, ma di certo la sua presenza avrebbe procurato più di un coccolone a corte, perché la storiaccia del servizio concordato con i paparazzi per racimolare centomila sterline non gli ha dato la popolarità sperata. Tutt’altro, specie se aggiungiamo le sortite dei fratellastri, che pubblicamente hanno messo in cattiva luce Meghan, rimproverandole doppiezza, meschinità, ambizione sfrenata.

La regina Elisabetta, riporta Express, sarebbe “very angry” con la prossima moglie del nipote, stanca del fango a beneficio dei tabloid, irritata dal caos creato, turbata dalle manovre meschine del padre. Ieri, per non farsi mancare niente, la sorellastra Samantha Grant, è finita all’ospedale dopo l’incidente provocato dai paparazzi che la inseguivano in auto, circostanza pericolosamente vicina alla tragica fine di Diana.

Quello che sta peggio di tutti è il principe Harry: “È devastato dal dispiacere […] Pensa che chiunque entri nella sua vita finisca per pagare un prezzo troppo alto”, scrive il Daily Mail.