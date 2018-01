LONDRA – Anche i Windsor stanno al passo coi tempi e sul gruppo Whatsapp di famiglia, alcuni spettegolano con la cerchia dei royal.

A far parte del gruppo è Mike Tindall, sposato con Zara, nipote della regina, che al Daily Star ha detto: “Con mio fratello e alcuni familiari di Zara, il fratello Pete e i cugini, abbiamo dei gruppi su WhatsApp. Ma non direi che siamo all’avanguardia, è solo più semplice”.

Non è noto se Harry e William, cugini acquisiti di Mike, e Kate Middleton facciano parte del gruppo ma è pur vero che Tindall ha parlato proprio di cugini con cui si scambiano notizie sulla chat e, probabilmente, di argomenti di cui parlare ne hanno parecchi.

Solo per citarne alcune: Zara e Mike, di recente hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio e Kate ad aprile diventerà mamma per la terza volta; Harry e Meghan Markle si sposeranno a maggio, mentre la principessa Eugenia e Jack Brooksbank faranno il grande passo in autunno.