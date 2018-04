Russell Crowe dimentica cellulare nell’auto venduta all’asta. I messaggi imbarazzanti: “Sto andando a…”

ROMA – Russell Crowe dimentica un vecchio cellulare, un Nokia 5510 del 1998, in una sua Mercedes.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’attore vende l’auto all’asta. E i nuovi proprietari della Mercedes, acquistata dal programma radiofonico australiano “Triple M Grill Team”, trovato il Nokia, ora minacciano di leggere alcuni messaggi compromettenti in diretta.

n un video pubblicato su Facebook, Emma, una delle conduttrice del programma radiofonico, ha mostrato il telefonino e ha iniziato a leggere ad alta voce uno degli sms lasciati sul dispositivo, ma si è fermata quando le parole diventavano troppo imbarazzanti: “Sto andando a…” recita il sms presentato sul social network.

L’attore 54enne ha deciso di stare al gioco e martedì ha telefonato in diretta in trasmissione e ha ironizzato: “Quel telefono è così vecchio che probabilmente non funziona più”.