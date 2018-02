LONDRA – Sadie Frost, ex moglie di Jude Law, su Instagram ha condiviso alcuni momenti di un viaggio in Himalaya e in un post ha rivelato di soffrire di artrite reumatoide, il modo in cui sta cercando di alleviare i sintomi.

L’attrice britannica, 52 anni, ex regina di Primrose Hill, raffinata zona londinese con case vittoriane abitate da celebrità, ex party girl e migliore amica di Kate Moss, nel post scritto:

“Ogni volta che visito l’India, scopro qualcosa di nuovo. Amo la cultura, le filosofie e la fede. Mi ricorda cosa è importante per me. E in cima alla lista c’è la salute. Recentemente mi è stata diagnosticata l’artrite reumatoide allo stadio iniziale ma è dolorosa. E’ stupido ma incolpo me stessa, anche se so che è una malattia genetica”.

Sta cercando di alleviare i sintomi attraverso una dieta ayurvedica e raccomanda rimedi naturali:

“Omega 3, calcio, vitamina C e D. Bevi acqua tiepida, curcuma, pepe nero, aceto di mele. Massaggiare con l’olio di sesamo le zone dolenti. Evitare lo stress e praticare esercizio fisico moderato”.

Quando ha incontrato Jude Law, era sposata con Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet, da cui poi ha divorziato. La coppia Frost-Law era il pilastro del gruppo di attori, modelle e musicisti di Primrose Hill, simbolo dell’edonismo degli anni ’90 con party a base di alcol, droghe in cui si saltava da un letto all’altro.

Sadie ha divorziato da Jude nel 2003, dopo sei anni di matrimonio, probabilmente in seguito a un episodio di “scambio di moglie” con la designer Pearl Lowe e il marito, il batterista Danny Goffey, scrive il Daily Mail.