ROMA – Lilli Gruber ieri, giovedì nove novembre era ospite di Propaganda Live su La7. E, parlando con Diego Bianchi, ha parlato della rottura tra Salvini e Elisa Isoardi e della foto pubblicata su Instagram:

“Si dice che la Isoardi abbia avuto l’ok dello staff del ministro dell’Interno per pubblicare lo scatto, che fosse tutto concordato”. E poi la Gruber fa la sua ipotesi: “E’ lui che è stato mollato, l’ho visto provato”.

Nelle ultime ore la stessa Elisa Isoardi si è difesa parlando di quella foto: “È una foto bellissima e molto dolce. Ma non riuscite a capire quanto amore c’è?” risponde la conduttrice a un utente che la accusa di aver umiliato Salvini. “Era la più bella che avevo” prosegue Isoardi incalzata da chi lo ha ritenuto un colpo basso, “È stata una cosa molto dolce” chiosa.

Ma, evidentemente, non la pensa così Salvini che, durante un incontro tra ragazzi e Polizia di Stato, si è lasciato scappare una frecciatina: “Attenti a quello che condividete. Io di foto che vengono messe e poi girano in rete ne so qualcosa…”.