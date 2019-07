ROMA – Non solo mare per la coppia di governo formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini. Dopo il blitz a Milano Marittima, sono corsi al Festival di Spoleto per assistere a un concerto in piazza. Ed è di questi giorni una grande novità: pare, come scrive Dagospia, che Matteo abbia voluto presentare alla figlia Mirta la sua giovane fidanzata.

Intanto arrivano da “Diva e Donne” le prime foto della vacanza di Matteo Salvini con Francesca Verdini. Baci, abbracci e coccole: i due fidanzatini non si fanno mancare nulla tra le onde di Milano Marittima. E mentre la ex di Salvini, Elisa Isoardi si dice pronta a un nuovo amore, lui brucia le tappe con la sua Francesca.

“Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi – si legge su Diva e Donna – pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi sta bruciando le tappe e brucia… di passione”.

E la Isoardi? “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo – ha spiegato la Isoardi tempo fa– mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem”. (Fonte Dagospia).