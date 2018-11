ROMA – Matteo Salvini “cornuto”. Elisa Isoardi ha invece “un’aria un po’ infedele”. Il fotografo Oliviero Toscani, intervistato dal programma radiofonico “Un giorno da Pecora”, commenta la foto pubblicata da Elisa Isoardi su Instagram in cui la conduttrice annuncia la fine della relazione con Salvini. Foto in cui Salvini sembra dormire mentre la Isoardi guarda in camera. Salvini, dice Toscani, sembra “un po’ cornuto. Se poi non dorme davvero ma fa finta di dormire è proprio un pirla…”.

Toscani ha provato a dare una lezione di fotografia alla Isoardi: “Quando guarda nell’obiettivo e fa una foto, è come se guardasse tutti coloro che poi vedranno quello scatto”.

Secondo il fotografo “lei ha un po’ quest’aria qui, un po’ infedele, guardando nell’obiettivo guarda ognuno di noi mentre lei è lì, insieme al poveretto che dorme…”.

“La Isoardi fa Salvini – dice Toscani – visivamente un po’ cornuto, a livello di immagine lo cornifica. Guarda chi osserva la foto, però abbraccia l’altro…“. Insomma sotto sotto Toscani prende le parti del leghista: “Per una volta che è innocente, certo un po’ cornuto, con la Isoardi che guarda gli altri. Se poi non dorme davvero ma fa finta di dormire è proprio un pirla…” .