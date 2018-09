ROMA – Torna a parlare a mezzo stampa Samantha Grant, sorella di Meghan Markle per parte di padre. Questa volta lo fa attraverso le telecamere di Domenica Live, il programma domenicale di Canale Cinque condotto da Barbara D’Urso.

“Ho parlato con Meghan nel 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008, alla mia laurea”, ha ricordato Samantha Grant, 53 anni e figlia come la duchessa di Sussex di quel Thomas Markle di cui tanto si è parlato in occasione del Royal Wedding del 19 maggio scorso.

“Mio padre ha visto Meghan l’ultima volta un paio di anni fa. Io ho un problema alla spina dorsale, una sorta di malattia autoimmune, riguarda solo la mia schiena, ma mi compromette il cammino e l’uso delle braccia. Meghan lo sa da molti anni. Non ho mai chiesto soldi, per noi conta essere una famiglia. Non so perché non parla più con nessuno, neppure da parte della madre. Meghan è sparita da quando ha conosciuto Harry e non ho mai capito il perché”.

Samantha Grant si dice infastidita soprattutto dal modo in cui la sorella tratta il padre: “Non capisco perché lo tratti in questo modo, è un uomo che le ha dato tutto, che l’ha sempre trattata bene. Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata. Il padre si è sacrificato tanto per lei, non capisco perché lei lo ferisca tanto”.