MIAMI – A pochi giorni dalle nozze, un nuovo incidente funesta la famiglia di Meghan Markle, che sabato sposerà il principe Harry. La sorellastra Samantha Grant è finita in ospedale dopo un diverbio con alcuni paparazzi che seguivano in auto lei e il compagno Mark, riferisce il sito di gossip americano TMZ.

L’auto sulla quale viaggiavano Samantha Grant e il compagno si sarebbe ritrovata davanti l’auto di un paparazzo che, nei pressi di un casello autostradale in Florida, avrebbe fatto improvvisamente inversione di marcia per fare delle foto.

La donna, 53 anni, sarebbe stata sbalzata sul parabrezza: il suo piede ha subito una rotazione all’indietro che ha provocato una doppia frattura. La donna, malata di sclerosi multipla, si sarebbe anche fratturata un ginocchio. Una vicenda che ricorda alla lontana quella di Diana, madre dei principi Harry e William, morta in uno schianto in auto sotto il ponte dell’Alma a Parigi per sfuggire ai paparazzi.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Samantha Grant in seguito alle accuse mosse da lei nei confronti di Meghan, che avrebbe, secondo Samantha, abbandonato il papà Thomas. Sia lei sia il fratello Thomas jr. non sono stati invitati alla cerimonia che si celebrerà sabato 19 maggio alla St George’s Chapel. Non sarà presente nemmeno il padre, ufficialmente per problemi al cuore che hanno resa necessaria un’operazione. Anche se il sospetto è che non abbia osato presentarsi dopo lo scandalo suscitato per le finte foto rubate vendute ad una tabloid.