ROMA – Belen e Stefano De Martino hanno scelto per il loro Santiago la scuola primaria all’American School of Milan, un istituto in cui l’istruzione è suddivisa in quattro livelli: lower elementary, upper elementary, middle school, high school. È il settimanale Chi a raccontare nei dettagli quale sarà l’istituto frequentato dal piccolo Santiago.

L’istituto privato ha una retta piuttosto esosa. Si parte dai 10.200 euro per arrivare a 19.500 euro se a pagare sono persone fisiche. Se la retta è a carico delle aziende i costi sono maggiori. La scuola internazionale è frequentata anche da altri “figli vip”. Sofia e Mattia Fargetta, figli di Mario e di Federica Panicucci e da Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli dell’inviato di Striscia la notizia Edoardo e di Juliana Moreira. (fonte CHI)