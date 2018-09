ROMA – Sara Affi Fella è stata scaricata dal calciatore Vittorio Parigini, spaventato dallo scandalo di Uomini e donne. La ex tronista infatti aveva finto di scegliere Luigi tra i suoi corteggiatori, ma era sempre rimasta fidanzata con Nicola Panico, suo partner in Temptation Island. La Fella aveva finto una rottura solo per partecipare al celebre programma di Maria De Filippi e poter aumentare la sua popolarità.

Lo scandalo però l’ha travolta in pieno e così la giovane di 21 anni si è ritrovata non solo con la reputazione lavorativa rovinata, per aver ingannato niente di meno che una star della televisione come la De Filippi e il suo pubblico, ma anche completamente sola. Nicola Panico, dopo aver visto che Sara ufficializzava sui social la relazione col calciatore di Serie A, ha pubblicato un video in cui diceva di sentirsi tradito e raggirato e ammetteva quelli che erano solo sospetti: erano ancora fidanzati mentre lei usciva coi corteggiatori nello show di Canale 5.

Panico si è così scusato con la produzione e il pubblico di Uomini e donne, spiegando di non aver mai percepito denaro dalla situazione. Diverso invece il ruolo di Sara che ha guadagnato soldi da contratti per ospitate nelle serate della movida e da sponsor e pubblicità, che ora però dopo lo scandalo l’hanno abbandonata. Panico ha raccontato:

“Ho subito molte pressioni per non parlare, mi sono fidato di una persona che credevo fosse diversa. Ti ho ricontattato perché mi hanno rovinato la vita sia Sara che la sua famiglia, ero una vittima come voi. Lei mi diceva che ci saremmo sposati, si guadagnava i soldi con i follower, avremmo fatto una famiglia e avremmo chiamato il nostro primo figlio come mio padre. Sara ha giurato il falso su mio padre. Io non ho mai preso un euro, lei ha stipulato contratti da 20,30 mila euro”.

Anche il nuovo fidanzato Parigini l’ha presto silurata dopo aver sentito la testimonianza di Nicola e aver scoperto quanto detto sulla sua nuova fiamma. Il calciatore su Instagram ha pubblicato una storia in cui afferma che tra loro è finita: