Sara Tommasi: "Barbara d’Urso e Simona Ventura mi hanno aiutato. Sull’Isola dei famosi...”

ROMA – Dopo i trascorsi difficili a causa delle dipendenze da alcol e droga, Sara Tommasi ha deciso di voltare pagina, iniziare una nuova vita. La 38enne ex Miss Umbria, “schedina” in Quelli che il calcio e anche naufraga della quarta edizione dell’Isola dei Famosi, si è man mano trovata invischiata in squallide vicende che l’hanno danneggiata sia professionalmente che umanamente. Sara ha ripreso in mano la sua esistenza. La showgirl oggi è una persona nuova che ha ripreso in mano la sua vita. Come ci ha svelato lei stessa, è pronta a tornare nel mondo dello spettacolo.

“Sono tornata la Sara di un tempo. Ho lasciato perdere tutte le cattive abitudini. Grazie anche a Barbara d’Urso che mi ha dato una grande opportunità ospitandomi a Live Non la d’Urso dove ho potuto raccontare tutta la mia storia”.

Un percorso durissimo quello che ha dovuto percorrere per mettersi alle spalle il periodo più buio, un momento delicatissimo della sua vita che l’ha profondamente segnata. Ma ne è uscita grazie alla sua famiglia, agli amici “veri”, come lei stessa tende a sottolineare, e a quelle piccole gioie quotidiane che aveva dimenticato.

Un momento in cui anche Simona Ventura le è stata vicino. Sara Tommasi infatti lavorò al fianco della conduttrice a Quelli che il calcio oltre che all’Isola dei Famosi, seppur con ruoli diversi: “Mi è stata molto vicina, e lo è ancora, anche se non sapeva come aiutarmi, anche perché in quei momenti non sai mai cosa fare. Le voglio bene e la continuerò a ringraziare”.

Ancora adesso sui social e sul web girano quei video a luci rosse che la vedono protagonista. Sara però guarda avanti e lancia un messaggio: “Attenzione a chi frequentate. Io mi sono trovata in un meccanismo sbagliato che mi ha portato a fare scelte sbagliate che ora non farei. I miei legali stanno procedendo per far rimuovere quei filmati”.

Una laurea in economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l’Università Bocconi di Milano. Quando le abbiamo chiesto se ha pensato di mollare lo showbusiness per lavorare nell’ambito per cui hai studiato, Sara rivela: “Ho avuto un’opportunità di un master in un famoso Ateneo e la sto valutando”.

Tanti i progetti che Sara ha in mente per il futuro: “Un libro? L’avevo scritto qualche anno fa ma non stavo ancora bene. Vediamo se ora riprenderò a scrivere”. E sulle voci che la vogliono nuovamente protagonista sull’Isola dei famosi Sara non ci svela nulla: “Vedremo se lo sarò…”.

E quando si parla di amore, la showgirl ripete di aver avuto solo delusioni: “Tante persone mi hanno usato, hanno fatto di me ciò che volevano. Ho capito che preferisco dedicare la mia vita al lavoro e agli affetti della mia famiglia. Non credo ne avrò mai una mia di famiglia. L’amore porta via tempo” conclude amareggiata.