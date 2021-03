Sara Tommasi si è sposata con Antonio Orso, matrimonio con il manager conosciuto un anno fa

Matrimonio per Sara Tommasi che si è sposata con il suo manager Antonio Orso, conosciuto un anno fa. I due si sono sposati con rito civile presso il Comune di Massa Martina, in provincia di Perugia, davanti al sindaco Francesco Federici. Dopo la cerimonia, per i due sposi si sono aperte le porte del Resort Vallantica a San Gemini, per un pomeriggio rilassante nella spa e in serata una cena a lume di candela solo per loro due.

Sara, Tommasi, Antonio Orso e il matrimonio

Al matrimonio di Sara Tommasi e Antonio Orso erano presenti pochissimi invitati e tutto è stato fatto nel rispetto delle norme anti-Covid. La famiglia di Antonio Orso, che vive in un’altra Regione, ha dovuto rinunciare a partecipare al matrimonio. Su Instagram Sara Tommasi, che ora ha intrapreso la carriera di cantante, ha pubblicato qualche scatto della giornata con lei in abito bianco lungo dell’atelier Paola D’Onofrio.

Sara Tommasi e Antonio Orso, un colpo di fulmine

I due si sono conosciuti un anno fa e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’incontro è avvenuto grazie ad amici comuni. Qualche mese di frequentazione, ed è arrivata la proposta di matrimonio. Una doppia proposta. La prima c’è stata a Montecarlo, dove Orso aveva deciso di organizzare una sorpresa, poi una seconda a Torino, dove il manager ha portato Sara Tommasi in gioielleria. Dopo appena un anno ecco il matrimonio che era già programmato da diversi mesi.