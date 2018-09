PERUGIA – Sara Tommasi si sposa. Ne dà notizia Perugia Today annunciando che le nozze si terranno il prossimo anno a Todi, in Umbria. La giovane sposerà l’uomo che le è stato accanto durante la guarigione: si chiama Angelo, 46 anni, ed è un imprenditore nel mondo delle acque minerali.

“Ho scelto Angelo – ha confermato poi la stessa showgirl – perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza”. Così, dopo aver faticosamente ripreso in mano la sua vita, Sara Tommasi ha trovato anche l’amore. In una recente intervista al settimanale Nuovo la showgirl, che da anni soffre di bipolarismo, aveva raccontato di aver incontrato il compagno per caso. “Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è subito scattato il colpo di fulmine”.

Con lui è finalmente felice ma un figlio al momento è escluso: “Se sospendessi gli psicofarmaci in gravidanza la mia malattia tornerebbe ad avere la meglio su di me”, aveva aggiunto.