MALE – Vacanza da sogno alle Maldive per Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi. Con dolce dichiarazione d’amore dell’attrice al suo campione: “Ecco a voi l’amore della mia vita”.

La coppia è tornata nel luogo in cui si sposò il 24 dicembre 2015. In uno scatto postato su Instagram Sarah, 37 anni, posa con il capitano della Roma, 34 anni, e scrive: “Ecco a voi l’amore della mia vita”.

Da quanto appare nelle foto postate sui social la coppia sembrerebbe essere sola sull’atollo da sogno: i due figli, Olivia, nata il 14 febbraio del 2013, e Noah, nato il 3 settembre 2016, probabilmente sono rimasti a casa.

Alle Maldive, in questi giorni, sono molti i giocatori che si rilassano in vista della ripresa del campionato. Gli isolotti dell’Oceano Indiano sono stati scelti come meta di relax anche dalle coppie vip Wanda Nara-Mauro Icardi e Ilary Blasi e Francesco Totti, oltre che da Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile ed Emanuele Giaccherini.