Scarlett Johansson sposa Colin Jost: per lei è il terzo matrimonio

Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta: la 35enne attrice americana si è unita in matrimonio con il comico 38enne Colin Jost.

Il matrimion “intimo” tra Scarlett Johansson e Colin Jost

E’ stata “una cerimonia intima”, è stato annunciato attraverso la Ong per l’assistenza alimentare Meals on Wheels. Alle nozze hanno assistito solo i familiari più stretti e le persone più amate dalla coppia, nel rispetto delle restrizioni per il Covid. La Johansson, l’attrice più pagata al mondo, si era fidanzata con l’autore e attore del “Saturday Night Live” nel maggio del 2019. Ma erano già due anni che la coppia stava assieme.

I precedenti matrimoni della Johansson

Se per la star di Avengers si tratta delle terze nozze, per il comico, 36 anni, è il primo matrimonio. Scarlett Johansson era stata sposata con Ryan Reynolds per due anni, dal settembre 2008 al dicembre 2010. Sette anni dopo, nel settembre 2017, ha divorziato dal secondo marito, il giornalista Romain Dauriac, con il quale ha avuto la figlia Rose di quattro anni. Due anni fa ha iniziato a frequentare Jost, conosciuto proprio sul set del Saturday Night Live, e nell’aprile dell’anno scorso la coppia ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso di Avengers: Infinity War. (Fonte Agi)