LOS ANGELES – Scarlett Johansson si risposa. L’attrice americana, 34 anni, si prepara al terzo matrimonio. Ha infatti detto sì alla proposta del fidanzato, Colin Jost, comico del “Saturday Night Live”. La conferma arriva dal publicist dell’attrice, Marcel Pariseau, che ad Associated Press ha precisato che per ora non è stata ancora decisa una data per le nozze.

Se per la star di Avengers si tratta delle terze notte, per il comico, 36 anni, è il primo matrimonio. Scarlett Johansson era stata sposata con Ryan Reynolds per due anni, dal settembre 2008 al dicembre 2010. Sette anni dopo, nel settembre 2017, ha divorziato dal secondo marito, il giornalista Romain Dauriac, con il quale ha avuto la figlia Rose di quattro anni. Due anni fa ha iniziato a frequentare Jost, conosciuto proprio sul set del Saturday Night Live, e nell’aprile dell’anno scorso la coppia ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso di Avengers: Infinity War. (Fonte: Jezabel)