Scarlett Johansson di nuovo mamma: è nato Cosmo, primo figlio con Colin Jost (ma secondo per lei)

Scarlett Johansson di nuovo mamma. E’ nato Cosmo, primo figlio dell’attrice e di Colin Jost. E’ il secondo bambino avuto dall’attrice, dopo Rose, nata nel 2014 dall’unione con Romain Dauriac.

Scarlett Johansson mamma: Cosmo è il primo figlio con Colin Jost

L’attrice Scarlett Johansson e l’attore Colin Jost hanno avuto il loro primo figlio. “Ok, ok. Abbiamo un bambino. Si chiama Cosmo. Lo amiamo molto”, scrive Jost nel suo profilo Instagram, chiedendo privacy per la sua famiglia.

Cosmo è il secondo figlio per Johansson, che ha già Rose Dorothy nata nel 2014 dal suo matrimonio con Romain Dauriac (2014-2017). Johansson, 36 anni, e Jost, 39 anni, si sono sposati a ottobre del 2020. Per l’attrice, è il terzo matrimonio: era stata sposata con Ryan Reynolds dal 2008 al 2011.

Scarlett Johansson è la protagonista di Black Widow

Scarlett Johansson ha interpretato recentemente Natasha Romanoff, alias Black Widow. Un lavoro targato Marvel Studios che ha fatto felice tutti gli appassionati degli Avengers che avevano conosciuto questo personaggio fin dalla prima apparizione nel 2010 in IRON MAN 2.

Questo ha detto l’attrice a proposito del personaggio: “Natasha all’inizio di questo film è davvero sola per la prima volta. Lei ha che ha sempre fatto parte di qualcosa, di qualche gruppo, scopri invece per la prima vota che è stata una donna fragile, una vittima della Red Room. Poi è anche colta alla sprovvista da una persona che viene dal passato che la destabilizza. È bello vederla così come non l’avevamo mai vista”.