Sean Penn di nuovo single: addio a Leila George dopo un solo anno di matrimonio

Sean Penn, 61 anni, è di nuovo single. Si è separato dalla moglie Leila George, 29, dopo appena un anno di matrimonio. A chiedere il divorzio è stata la giovane attrice. Dopo Madonna, 63 anni, e Robin Wright, 55, per la star hollywoodiana si tratta del terzo matrimonio al capolinea.

Sean Penn e l’ultimo matrimonio

Con Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio, dopo 4 anni di frequentazione, si è sposato a distanza nel luglio 2020, in piena pandemia Covid, in una cerimonia (segreta) su Zoom, officiata da un ministro. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto Leila George a chiedere il divorzio ma secondo la rivista People, la coppia si era lasciata e ritrovata più volte. Un tira e molla di cui l’attrice ne aveva abbastanza. Nonostante la cerimonia segreta, all’epoca su Instagram c’erano stati dei messaggi di congratulazioni.

Tra gli altri, quelli di Josh Brolin, che ha recitato con Sean in Milk and Gangster Squad. Sul social aveva scritto: “Buon matrimonio piccioncini. I nostri saluti a una splendida unione. Sean e Leila”. Prima del matrimonio con George, alla fine del 2013 Penn aveva avuto una relazione con l’attrice Charlize Theron, chiusa nell’estate 2015.

Gli ultimi film

Sean Penn è noto per la sua impressionante filmografia, mentre la carriera di attrice di Leila, che ha studiato alla Sydney Film School, è ancora in fase di decollo. Di recente ha completato le riprese di due film, The Long Home e Solus, ma ancora non è stata confermata la data di uscita nei cinema. Nonostante i genitori famosi, sulla giovane attrice non circolano molte informazioni.