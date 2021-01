Selen, al secolo Luce Caponegro, è stata una delle attrici a luci rosse italiane più famose negli anni Novanta. Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 1999, la 54enne vive nella sua città, Ravenna, dove ha aperto un salone di bellezza.

“Da 14 anni ho intrapreso questa nuova strada, aprendo un centro estetico a Ravenna chiamato “Estetica e Benessere Luce” che tra l’altro è il mio nome di battesimo, in cui sono sia titolare sia estetista – racconta a Dagospia -. Questo nuovo lavoro l’ho preso come una missione: volevo occuparmi delle donne, della loro bellezza, femminilità, del loro sapersi amare di più e prendersi del tempo per curare il loro aspetto nel migliore dei modi; così ho fatto la scuola, mi sono diplomata ed ho aperto questo mio centro”.

Selen a Dagospia, dal passato al presente

Sulla vita da mamma: “Sono una mamma coccolona, affettuosa, molto presente che fa sentire i propri figli protetti. Con mio figlio che oggi ha 14 anni ho un rapporto da mamma ma anche di amicizia e rispetto. Sono fortunata perché ho un figlio maturo e con la testa sulle spalle. Viviamo insieme io e lui, non essendoci mai stata la figura paterna, ho dovuto fare sia da madre sia da padre e questo ci ha unito molto”.

E sul passato: “Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso non rifarei tutto. Invece farei delle cose che non ho fatto. Oggi faccio scelte molto diverse rispetto a quando ero giovane, direi quasi in modo opposto”.

Selen rivela che non ha un compagno ormai da diversi anni: “Sono single da circa 5 anni. Di ammiratori ne ho, ma nessuno di loro corrisponde a ciò che vorrei io. Trovare un uomo che mi completi non è così facile, o forse è destino…”. (fonte DAGOSPIA)