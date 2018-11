ROMA – In principio furono Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Che non erano sposati, ma il loro addio ha fatto molto parlare, i giornali di gossip e non solo. Ma questa prima decade di novembre è stata costellata di separazioni vip. Forse sarà la tristezza dell’autunno, ma questo domino non può che far contenti gli avvocati divorzisti. A cascata sono arrivati i divorzi di Afef e Tronchetti Provera, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, Simona Ventura e Gerò Carraro. Alcuni hanno preferito i social per rendere pubblica la separazione, altri hanno preferito far parlare gli atti dei tribunali o le agenzie di stampa.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini.

La separazione che ha destato maggior scalpore, per le modalità in cui è avvenuta. La conduttrice Rai ha postato una foto in cui era ritratta a letto con il ministro dell’Interno. Una poesia come messaggio per ringraziarlo dell’amore. Ma Salvini non l’ha presa benissimo, e continua a postare sui social frecciatine sulle modalità con cui è stata resa pubblica una vicenda privata.

Afef e Marco Tronchetti Provera.

Dopo 17 anni Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen si separano. È già stata depositata ai primi di novembre al Tribunale di Milano la richiesta di separazione consensuale, decisa di comune accordo. Pochi giorni fa, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto in cui Afef festeggiava sola il compleanno.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati. L’attrice e il regista hanno due figli e il prossimo 17 gennaio avrebbero compiuto 10 anni di matrimonio. La crisi Micaela e Paolo ormai era consolidata da tempo. Da due mesi la coppia non viveva più insieme e i rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione.

Simona Ventura e Gerò Carraro.

Simona Ventura e Gerò Carraro annunciano in un video social che tra loro non c’è più storia. Continueranno a volersi bene (lo dicono davanti ai follower e suggellano questo patto con un bacio sulle labbra), ma non staranno più insieme.