ROMA – Serena Enardu ha pubblicato uno scatto dove si mostra con la mascherina mentre si trova in aeroporto. Uno scatto però per il quale la 45enne compagna di Pago ha ricevuto molte critiche. Serena infatti commette una grande ingenuità notata dai più attenti: tocca con le mani l’interno della mascherina, proprio la parte che dovrebbe proteggere la bocca dai batteri esterni. Un gesto quindi che rende inutile l’uso della mascherina.

“So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… – scrive la Enardu – tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo.Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”.

Diversi follower però le fanno notare che la mascherina dovrebbe essere portata al contrario (“Informatevi bene – scrive qualcuno – la mascherina usata nel modo sbagliato diventa ricettacolo di germi e quindi è controproducente”), e che dovrebbe essere utilizzata solo da persone infette, come da indicazioni: “Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri” aggiunge un altro.

Come sottolineano le indicazioni rilasciate dal Ministero della Salute, prima di indossare la mascherina è basilare lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. Una volta indossata, coprendosi bene bocca e naso, è opportuno evitare di toccarla. Se lo si fa, bisogna lavarsi le mani assolutamente, altrimenti ogni precauzione per proteggersi dal coronavirus è praticamente inutile. (fonte INSTAGRAM)