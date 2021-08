Sgarbi-Fedez, lite sullo smalto per unghie: “Studia, capra smaltata”, “Ma che problemi hai?”

Lite tra Vittorio Sgarbi e Fedez, questa volta sullo smalto per unghie. Il critico d’arte ha lanciato la sua ennesima provocazione rispondendo alle domande dell’Adnkronos, dopo il botta e risposta sui social dei giorni scorsi.

“Mi metterò lo smalto di Fedez quando lui saprà distinguere Tiziano da Tiziano Ferro”, ha detto Sgarbi A.

Sgarbi-Fedez, la rissa sui social

A scatenare la rissa era stato un tweet in cui il critico d’arte aveva postato due foto di Fedez con le unghie smaltate. Questo il commento di Sgarbi: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine”.

A stretto giro era arrivata la risposta di Fedez: “Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante”.

Il marito di Chiara Ferragni aveva poi rincarato la dose e sulle sue storie di Instagram. A un utente che aveva commentato il post di Sgarbi con la seguente domanda: “Non ti vergogni a conciarti come una femmina?”, il cantante ha risposto con un secco “No”.

“Mi vergogno che a rappresentare un paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un c……e come Sgarbi”.

Fedez ha quindi pubblicato alcuni scatti tra cui la famigerata foto che ritrae Sgarbi seduto sul wc con su scritto: ”Uno stipendio ben pagato con i nostri soldi insomma. La politica italiana è una barzelletta che non fa più ridere e lui giustamente se la ride”.

”Poverino Fedez – ha replicato Sgarbi su Facebook – Ancora con la mia foto in bagno? Ma come, lui non ca…? Tutti noi almeno una volta al giorno ‘ca…’. Io, peraltro, ca… mentre leggevo il libro del leader del Pd, il partito di cui il fetacchione smaltato è diventato, di fatto, il nuovo segretario. Un autentico comunista col Rolex”.

“P.S. – ha concluso Sgarbi – A forza di sniffare la vernice degli smalti non hai ancora capito che non sono un senatore ma un deputato alla Camera. Studia, capra smaltata!”.

Fedez e il dito medio smaltato al leghista

Già nei mesi scorsi lo smalto di Fedez aveva suscitato strane attenzioni. In quel caso, a polemizzare era stata Laura Laviano, assessore della Lega al Commercio del comune di Macerata: ”Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa”, aveva scritto.

“Mi spiace per il figlio”, la risposta di Fedez con dito medio rigorosamente smaltato.