Shakira e Gerard Piqué confermano: la loro relazione è finita. Le voci sulla crisi matrimoniale sono state confermate ufficialmente in una nota congiunta. La coppia ha deciso di mettere freno in questo modo alle voci di queste ore, secondo le quali Shakira avrebbe trovato Piqué in compagnia di un’altra donna. Fatto che avrebbe costretto il calciatore del Barcellona a cambiare casa.

Shakira e Piqué si separano: la nota congiunta

La coppia ha due figli: Milan di 9 anni e Sasha di 6 anni. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

Il comunicato è stato pubblicato dall’agenzia di stampa spagnola Efe con l’approvazione del calciatore del Barcellona.

La relazione era nata nel 2010 in occasione dei Mondiali del Sudafrica

La relazione era nata nel 2010 in occasione dei preparativi per i Mondiali disputati in Sudafrica e vinti dalla Spagna. Shakira aveva realizzato una coreografia diventata molto popolare. I due si erano conosciuti ed era nato un corteggiamento. Fu il centrale catalano a fare il primo passo. Anni dopo, il calciatore raccontò: “La incontrai per la prima volta a Madrid durante le riprese del video di Waka Waka che stava girando per la Coppa del Mondo 2010. Le chiesi il numero e da quel momento cambiò tutto”.

A distanza di qualche giorno, dopo che la cantante colombiana era già partita per il Sudafrica, le scrisse: “Com’è il tempo lì?”. Da quel momento cominciò un flirt diventato poi fidanzamento e infine matrimonio: “Le dissi che avrei cercato di raggiungere la finale solo per vederla” raccontò ancora Piqué.