NEW YORK – Shakira in ansia per la suocera: nelle foto pubblicate in esclusiva sul sito Hola, si vede la cantante colombiana accanto ai soccorritori che stanno portando via la madre di Gerard Piquè in ambulanza.

Dopo alcuni mesi difficili, Shakira e Gerard Piqué sono sbarcati a New York per celebrare un Natale diverso in compagnia dei loro cari. Tuttavia, dopo alcuni giorni in cui erano stati felici e sorridenti nella Grande Mela, la famiglia ha subito momenti di angoscia. La madre del calciatore ha avuto un incidente per cui è stata trasferita in ambulanza.

L’incidente è avvenuto alle cinque di giovedì pomeriggio, quando la famiglia si trovava nelle vicinanze del teatro di New Amsterdam dove era in programma il musical Aladdin, in uno dei teatri del circuito di Broadway. La madre di Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, ha subito un incidente che si è concluso con lei su una barella e trasferita da una delle ambulanze addette alle emergenze.

Nelle immagini si vedono i paramedici immobilizzare la gamba sinistra della donna mentre Shakira – che indossa un cappotto con un ampio cappuccio – rimane al suo fianco anche accompagnata dal padre di Gerard, Joan Piqué. Dalle prime informazioni raccolte dai giornali, sembra che la donna possa essere scivolata.

Intanto Shakira, che aveva annullato il suo tour mondiale per un problema alle corde vocali, ha annunciato che tornerà sui palchi nel 2018. Il concerto di Milano sarà recuperato il 21 giugno.