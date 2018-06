ROMA – Lutto per Shalpy. Nella serata di ieri, mercoledì 6 giugno, è morta sua mamma, la signora Giuseppina Orsatti. Il cantante lo ha annunciato poco dopo sul suo profilo Facebook, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] insieme a una foto che li ritrae insieme.

“La mia mamma è volata in cielo questa sera alle 20.18 – ha scritto – Mamma il nostro è soltanto un arrivederci. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per il resto della vita”. Tantissimi i messaggi di cordoglio che dimostrano il grande affetto nei confronti del cantante, ma anche per la mamma, la sua più grande fan.