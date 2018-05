ROMA – Un’operazione, ad un anno di distanza dall’annuncio del cancro in remissione. Shannen Doherty, la famosa Brenda di Beverly Hills 90210, ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, anche se non ha specificato di che procedura si tratti né la motivazione.

La Doherty ha invece colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che donano il sangue.

“Il mio dottore ha prelevato un po’ di sangue per la mia prossima operazione. Mars P è stato paziente con me e non ha mai alzato gli occhi al cielo per la mia ansia sulla dimensione della siringa. È stato paziente, gentile, davvero buono”, si legge nel post.