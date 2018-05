LONDRA – L’attrice e cantante inglese Sheridan Smith si è fidanzata con un broker assicurativo 28enne conosciuto su… Tinder.

“E’ innamorata perdutamente” dice un’amica ai tabloid inglesi. Si parla anche di un anello di fidanzamento da 10.ooo sterline. 11mila euro circa. Jamie Horn, questo il nome del fortunato, avrebbe anche già presentato la bella Sheridan a sua madre.

I due, secondo il Mail, già convivono in una casa in affitto ma già progettano di comprare insieme una nuova proprietà. “Hanno anche comprato un cane insieme” raccontano le fonti ai tabloid britannici. “E questo prova quanto siano innamorati. Non c’è dubbio”.

