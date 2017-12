ROMA – Un Natale in compagnia per Fabrizio Corona, che passerà alcuni giorni delle feste assieme alla fidanzata Silvia Provvedi nel carcere di San Vittore. E’ stata lei a svelare i programmi per le feste un’intervista a “Nuovo Tv” è stata la stessa Silvia: “Come regalo sotto l’albero – ha spiegato – Ovviamente che Fabrizio esca dal carcere e torni a casa. Se dovesse succedere – ha detto – cercherò di affrontare la situazione in modo tranquillo, perché mi auguro che non manchi molto al momento in cui sarà rimesso in libertà. In ogni caso, sarò con lui, anche a San Vittore, la viglia di Natale, e il 31 dicembre, per festeggiare l’anno nuovo”.

Come scrive anche Leggo, con la gemella parteciperà a “Dance Dance Dance”, il talent di Sky Uno: “Sapete cosa mi ha detto? “Se tu e Giulia non vincete, ti lascio io”. Ha un bel caratterino. E, così, anche per lui, io e mia sorella ci stiamo impegnando al massimo. In attesa che la gara cominci, a metà gennaio, siamo sempre occupate con degli allenamenti massacranti”.