Silvia Provvedi: “Quando andavo a trovare Fabrizio Corona in carcere…”

ROMA – Silvia Provvedi racconta le domeniche passate in carcere a trovare Fabrizio Corona:

“Avevo il mio ex in carcere e dovevo fare un programma a Roma per 4 mesi, significava non essere presente a qualche udienza, ho pianto per tutto il giorno. Tutte le domeniche alle 6 di mattina partivo da Roma per stare alle 8 in carcere e a mezzanotte tornavo a Roma”. Silvia spiega inoltre che, quando proprio non riusciva ad essere presente, chiedeva alla madre Monica di andare per lei: “Mandavo mia mamma in udienza, io ho gestito tutto per lui e mi sono assunta le responsabilità”.

Inseparabile da lei, in quel tempo, la gemella Giulia. “Mi ha sempre appoggiato, anche al livello di immagine, poi oggi la verità è venuta fuori. Quando è arrivato il capo di imputazione io ho scelto di stare accanto alla persona che amavo lei mi ha sempre appoggiato”.

