ROMA – Silvia Provvedi si è lascaita con Fabrizio Corona con un lungo e difficile addio. Ora è pronta a [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ripartire voltando pagina. La cantante, in questi giorni, sta vivendo una storia con un personaggio molto noto al pubblico di Uomini & Donne.

Si tratta di Federico Chimirri: la conferma arriva dal giornalista sempre ben informato Gabriele Parpiglia che, su Instagram, scrive: “Sì, Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei, se lo merita” .

Parpiglia ha aggiunto: “Non è vero che si è consolata in fretta, da tempo la sua storia era finita ma per disperazione aveva fatto di tutto per salvarla e tenerla in piedi. Non ci sono vincitori ma solo sconfitti a metà quando finisce un amore così importante. Il tempo dirà il resto”.

Federico Chimirri è un dj molto noto a Formentera ed ex corteggiatore di Nilufar Addati. I due hanno alcuni amici in comune: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Andrea Damante. Grazie a loro si sono conosciuti e hanno trascorso alcuni momenti insieme.

L’incontro è stato documentato anche da alcune “storie” di Instagram. Sembra presto per dire se il flirt si trasformerà in una vera e propria storia d’amore. Silvia Provvedi ha intanto fatto chiaramente capire su Instagram di aver dimenticato l’ex re dei paparazzi. L’ex corteggiatore parla invece così: “Ho fatto scelte sbagliate… passato in bianco nottate… ma sono dove volevo… E ho sempre amato davvero”.