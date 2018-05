ROMA – Le foto dell’incontro con Belen Rodriguez, secondo gli esperti di gossip, sarebbero la causa principale della possibile rottura tra Fabrizio Corona e la fidanzata Silvia Provvedi.

Al settimanale Chi la cantante de Le Donatella, una volta per tutte, fa il punto della situazione, sicura di non dover temere la showgirl argentina in amore.

“Da quando è uscito, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di aver casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall’altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia di vita. In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L’ho rispettato, l’ho aspettato e nel mentre avevo creato una privacy che fosse tutta per noi. Un silenzio fatto di rinunce e amore. Fabrizio, però, appena è uscito non ha resistito. Ha dato il via alle danze e io non avevo voglia di ballare con il circo della sua vita, volevo un lento, ma è andato troppo veloce. Volevo i pezzi del puzzle e il puzzle è esploso. Cerco ordine nell’amore. Così ho preso i bagagli e sono andata a Modena a pensare, a rilassare la mente, a capire. E di certo il problema nasce ben prima di queste fotografie”.

La Provvedi, di fronte a questo scenario molto incerto, ha dovuto mettere da parte qualsiasi tipo di desiderio riguardante il matrimonio.

“È una riflessione seria. Magari domani posso impazzire, trovare un ragazzo della mia età che non ha vincoli di orari e dirgli io addio. Ricostruire non è facile, ma provarci è d’obbligo. E noi ci proveremo, lontano da queste immagini, lontano dalle chiacchiere. E se non dovesse andare, allora ci separeremo”.

Se Fabrizio Corona dovesse mettere la testa a posto, Silvia potrebbe tornare sui propri passi.

“Io sono innamorata di Fabrizio, lui dice di esserlo di me, anzi se vi raccontassi le scenate che fa quando non ci sono, non ci credereste. Purtroppo gli uomini non ragionano con la testa, ma con altro. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti resterà il bene tra noi, ma la porta di casa sarà aperta per andare via. Per me. Per lui”.