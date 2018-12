ROMA – Silvia Provvedi, finalista del Grande Fratello Vip 3 ed ex di Fabrizio Corona, ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto che lascia davvero poco all’immaginazione. In bianco e nero, senza nessuna didascalia, la cantante de Le Donatella si mostra in topless, con il seno coperto a malapena da una mano, con lo sguardo che guarda dritto verso l’obiettivo.

Nelle altre Stories Silvia Provvedi si mostra felice con Malefix, il suo misterioso nuovo fidanzato, che non ama molto apparire sui social e infatti in tutte le fotografie il suo viso è coperto da emoticon che ne tutelano la privacy ma non riescono a nascondere la felicità della coppia.

La cantante alla fine ha ceduto, e attraverso i microfoni di Silvia Toffanin, ha soddisfatto la curiosità di quanti si sono chiesti chi fosse il misterioso fidanzato che un giorno ha fatto volare un aereo sulla casa del GF Vip per dimostrarle tutto il suo amore. L’uomo è chiamato Malefix e non ama molto mostrarsi in pubblico. Ha dichiarato a Verissimo: “E’ una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella casa e mi ha rapito il cuore”, ha ammesso Silvia: “E’ una persona con dei valori, dei principi. Sto vivendo un bel momento”. L’intervista ha toccato inevitabilmente l’argomento ormai chiuso di Fabrizio Corona, ormai lontano dalla sua vita felicemente vissuta accanto all’uomo che oggi non ha timore a definire come il suo fidanzato.