ROMA – Ricordate Silvia Virgulti? L'ex fiamma di Luigi Di Maio, tanto rimpianta dalla mamma del ministro, sembra che non riesca dimenticarlo e che in fondo, ma nemmeno troppo, stia sperando in un ritorno di fiamma nonostante i molti corteggiatori che le girano attorno. La notizia viene data da Dagospia che si chiede anche "Cosa ne penserà Giovanna Melodia, neofidanzata del leader pentastellato? Ah saperlo…".

Luigi Di Maio e Silvia Virgulti si sono lasciati nel 2017. Solo due mesi prima della rottura i due posavano per le riviste patinate e dichiaravano: “Prima votiamo, poi ci sposiamo”. Quindi: cosa è successo a far scoppiare così d’improvviso la coppia? Lei voleva un figlio. Lui rimandava. Questo dicevano le voci vicine all’ormai ex coppia.

In Transatlantico, dicevano gli esperti di retroscena, girava voce che Silvia Virgulti avesse espresso il desiderio di maternità, considerata anche la sua appartenenza al gruppo “mujeres que despiertan”, sorta di corrente new age di donne che “sentono nel cuore il richiamo della vibrazione del Divino Femminile”.