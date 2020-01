LONDRA – Sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla e farà causa ai reali ingles per dimostrarlo. Simon Dorante-Day, ingegnere elettrotecnico di 53 anni, attualmente residente in Australia, afferma di essere nato dalla relazione, all’epoca clandestina, tra il principe erede al trono d’Inghilterra e la duchessa di Cornovaglia, quando entrambi non erano ancora sposati con i rispettivi coniugi.

Simon Dorante-Day lo sostiene da tempo, documentando le sue tesi con foto da giovane che testimonierebbero, a suo dire, la somiglianza con i presunti genitori reali. Un nuovo grattacapo per la Regina Elisabetta, già alle prese con la chiacchierata Megxit. Secondo quanto riferito dal Daily Mail l’uomo si è infatti rivolto alla Alta Corte poco prima di Natale, per chiedere risposte. Il personale, racconta, ha inizialmente riso di lui, archiviando i documenti, ma il suo caso è stato infine esaminato.

In una intervista, Dorante-Day ha spiegato: “Mia nonna ha lavorato per la Regina e più volte mi ha chiaramente detto che ero figlio di Carlo e Camilla”. Afferma di essere stato affidato ad una famiglia australiana e di avere prove schiaccianti in suo favore.

Certo, se la paternità fosse dimostrata, sarebbe un problema non da poco per la monarchia inglese. William, non essendo più il primogenito di Carlo, dovrebbe scansarsi per lasciare la Corona al fratellastro. E anche la linea di discendenza sarebbe stravolta: il trono passerebbe agli eredi di Dorante-Day e non più al piccolo George, primogenito di Will e Kate Middleton.

Fonte: Daily Mail