Simona Izzo, incidente in barca a Capri: “Sono caduta… come un pesce” (foto Ansa)

ROMA – Incidente in barca per Simona Izzo.

Tutto è avvenuto qualche giorno fa a Capri. A raccontarlo è stata la stessa Simona Izzo:

“Sono caduta come un pesce – ha detto lunedì a C’è tempo per su Rai Uno – Sto bene ma mi muovo con la stampella”.

Non è la D’Urso, scontro Morali-Izzo: “Sei famosa solo per i tuoi mariti”

ite in diretta tra Elena Morali e Simona Izzo nel salotto di Live Non è la D’Urso la sera del 7 giugno.

La Morali ha parlato a Barbara D’Urso della sua relazione con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, e del rapporto non idilliaco con la suocera.

Un commento scherzoso della Izzo sul fatto che la Morali in televisione parla solo dei suoi fidanzati però scatena l’inaspettata reazione della showgirl, che dà vita a una sfuriata.

“Ma lei che ne sa, io ho fatto dieci anni di Colorado!”, dice.

“Parla di me, ma lei è diventata quella che è solo per i mariti che ha avuto, una vita con un regista e prima con un cantante famoso, facile così”, attacca la Morali.

La replica della Izzo non si è fatta attendere: “Io ho fatto anche altro, ho solo detto che lei sta qui in tv solo per parlare dei tuoi fidanzati”.

Anche Enrica Bonaccorti si schiera dalla parte della Izzo, definendo la Morali “una gallina”.

Barbara D’Urso cerca di riportare la calma, ma la ex de La Pupa e il Secchione ormai è furiosa e scatenata.

La conduttrice ha detto: “Non sono intervenuta prima perché Simona si sa difendere da sola”.

“Fa parte di una storica famiglia di doppiatori, è una grande attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice”, prosegue.

Poi aggiunge: “Lei e la Bonaccorti sono grandi artiste che sono in questa piccola trasmissione percé hanno il ruolo di opinionista, che vuol dire? Che sono qui proprio per dare la propria opinione”.

Quindi incalza l’ex pupa: “Se la Izzo dice una cosa su di te non devi essere aggressiva e violenta, non devi attaccare una donna che ha un’età e un curriculum invidiabile”.

La Morali ormai è scatenata e non vuole sentire ragioni, ma fortunatamente la puntata di Live Non è la D’Urso è finita e il collegamento viene chiuso. (Fonte: Live – Non è la d’Urso).