MILANO – Un nuovo segretissimo amore scalda il cuore di Simona Ventura, dopo l’addio al produttore cinematografico Gerò Carraro. A fare lo scoop è il sito affaritaliani.it secondo il quale la conduttrice sarebbe in coppia già da un mese con Giovanni Terzi.

Solo poche settimane fa Simona Ventura e Carraro avevano annunciato pubblicamente la fine della loro storia, dopo 7 anni insieme. In un video su Instagram i due avevano confermato i rumors che sino a quel momento si erano rincorsi, giurando però che avrebbero continuato a volersi sempre bene anche in nome della figlia Caterina, adottata dalla Ventura.

Non è chiaro se la Ventura e il suo nuovo amore trascorreranno il Natale insieme con i rispettivi figli, ma secondo Affari Italiani la storia d’amore è ormai decollata. Entrambi hanno infatti figli avuti da precedenti relazioni: lei Niccolò e Giacomo, avuti con l’ex calciatore Stefano Bettarini; lui dall’ex moglie Giovanna Civitillo.

Ma chi è Giovanni Terzi e come ha conquistato il cuore della esuberante conduttrice? Giornalista e politico, Terzi è stato ex assessore al Comune di Milano e in Regione Lombardia, in quota Forza Italia.

Intanto per SuperSimo si prospetta un futuro radioso anche in campo professionale: la conduttrice potrebbe presto tornare in Rai. Secondo indiscrezioni potremo vederla al timone di The Voice of Italy. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero avrebbe già proposto il programma alla Ventura, che prenderebbe il posto di Costantino della Gherardesca.