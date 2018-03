ROMA – E’ finita tra Simona Ventura e Gerò Carraro? Il gossip arriva da Novella 2000, secondo cui la conduttrice e il produttore si sarebbero lasciati dopo 7 anni di relazione. Un rumors che però la coppia avrebbe smentito mostrandosi insieme e felici nelle foto su Instagram.

Il servizio apparso su Novella 2000 dal titolo “Simona Ventura e Gerò Carraro, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita” sembra dare per assodato che la relazione tra i due, una delle coppie più amate della tv, sia al capolinea.

Un fulmine a ciel sereno, secondo cui i due legati dal 2010 avrebbero rotto e Novella 2000 scrive:

“La notizia viene data da più parti per certa, anche se noi, che tifiamo sempre per la coppia, tocchiamo ferro: Simona Ventura e Giangerolamo Carraro si sono lasciati. Ma ci hanno abituati ai ripensamenti”.

I diretti interessati non hanno rilasciato una smentita ufficiale, ma sui loro profili Instagram hanno iniziato a postare foto insieme in cui appaiono decisamente affiatati, con tanto di dichiarazione d’amore nella didascalia “Con la mia rockstar”. Insomma, potrebbe essersi trattata di una crisi passeggera per la coppia, o di un gossip privo di fondamento.