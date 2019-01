ROMA – Simona Ventura ha deciso di organizzare una cena per presentare Giovanni Terzi, il suo nuovo compagno, all’ex marito Stefano Bettarini, anche lui legato da tempo a Nicoletta Larini con cui ha condiviso l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip.

“Siamo una squadra unita e vincente. Guai a chi ci tocca”, ha commentato Simona Ventura al settimanale Chi che ha pubblicato le foto della cena a quattro durante la quale è stata resa nota la partenza di Stefano Bettarini per l’Isola dei Famosi in qualità di concorrente.

L’ex marito di Simona Ventura non ha mai socializzato con i compagni della madre dei suoi figli, motivo per cui la riunione appare come un’inedita situazione che molto dice sulla sintonia tra i suoi protagonisti.

Tra Bettarini e Terzi, infatti, pare sia nato da subito un rapporto di fiducia che potrebbe essere preludio di una bella amicizia. Il rapporto tra Simona Ventura e Nicoletta Larini, invece, è stato ampiamente documentato dalle telecamere del reality Temptation Isalnd Vip, quando la conduttrice diede prova di avere a cuore la serenità di coppia tra l’ex e la giovane compagna, in lacrime per i suoi comportamenti.