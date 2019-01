Simona Ventura e Giovanni Terzi: arriva la prima foto di coppia sui social

ROMA – E’ ufficiale: Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme. Settimanali e siti di gossip, in realtà, non parlano d’altro da diverse settimane, ma la coppia è sempre stata molto restia a parlare della cosa apertamente e pubblicamente.

Giovanni Terzi, in una recente intervista, aveva fatto cenno a questa sua nuova relazione, ma lo aveva fatto senza rilasciare grandi dichiarazioni d’amore. Nella serata di ieri, mercoledì 23 gennaio, però, il giornalista (probabilmente dopo aver letto le parole di Simona sul suo conto pubblicate da Oggi) spinto da una botta di romanticismo ha voluto postare sul suo profilo Instagram la prima foto insieme alla Ventura. E la cosa, ovviamente, non è sfuggita ai fan della conduttrice.

Due mani che si tengono strette e una bellissima dedica: “Più profondo è l’amore e più grande è il mistero”. In questo modo Giovanni Terzi ha voluto rispondere, a suo modo, all’amore che Simona Ventura ha detto di provare per lui in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il gesto di Terzi, per ovvi motivi, è stato molto apprezzato dalla Ventura. Pochi minuti dopo, difatti, la conduttrice ha ripostato lo stesso messaggio e la stessa foto sul suo profilo. Per lei, dopo Gerò Carraro, una nuova stagione sentimentale pare si sia appena aperta e le cose, al momento, non potrebbero andare meglio per lei.